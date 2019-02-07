РФС может запретить «Рубину» регистрацию новых игроков из-за долгов перед Караденизом

«Бомбардир» со ссылкой на «Спорт БО» писал о том, что экс-полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз обратился в РФС с жалобой на бывший клуб по поводу невыплаты зарплаты.

Сообщалось, что казанцы должны турку 64 миллиона рублей. Эту сумму он заработал по контракту с середины марта по май 2018 года.

По информации издания Inkazan, Палата РФС по разрешению споров может наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов до погашения долга. Союз принял такие меры по отношении «Ростова» из-за ситуации с нападающим Владимиром Дядюном.