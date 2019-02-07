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    РФС может запретить «Рубину» регистрацию новых игроков из-за долгов перед Караденизом

    «Бомбардир» со ссылкой на «Спорт БО» писал о том, что экс-полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз обратился в РФС с жалобой на бывший клуб по поводу невыплаты зарплаты.

    Сообщалось, что казанцы должны турку 64 миллиона рублей. Эту сумму он заработал по контракту с середины марта по май 2018 года.

    По информации издания Inkazan, Палата РФС по разрешению споров может наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов до погашения долга. Союз принял такие меры по отношении «Ростова» из-за ситуации с нападающим Владимиром Дядюном.

    • 39-летний Карадениз выступал за «Рубин» с 2008-го по 2018-й годы, когда завершил карьеру.
    • В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 гола.

    Источник: Inkazan

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    07.02.2019 07:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 февраля 2019, 09:06

      чёт не понял - опечатка видимо... за три месяца 64млн евро только олигархи снимают...

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