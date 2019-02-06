«Спорт БО»: Карадениз требует от «Рубина» 64 миллиона

Экс-полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз пожаловался в РФС на долг по зарплате, которая у клуба перед ним осталась.

Казанцы не заплатили турку за половину марта, апрель и май прошлого года.

Вместе с процентами сумма долга составила 64 млн рублей. С налоговыми отчислениями траты испытывающего финансовые трудности «Рубина» составят 85 миллионов рублей.