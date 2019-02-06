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    «Спорт БО»: Карадениз требует от «Рубина» 64 миллиона

    Экс-полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз пожаловался в РФС на долг по зарплате, которая у клуба перед ним осталась.

    Казанцы не заплатили турку за половину марта, апрель и май прошлого года.

    Вместе с процентами сумма долга составила 64 млн рублей. С налоговыми отчислениями траты испытывающего финансовые трудности «Рубина» составят 85 миллионов рублей.

    • 39-летний Карадениз выступал за «Рубин» с 2008-го по 2018-й годы, когда завершил карьеру.
    • В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 гола.
    • Клуб вывел его номер из обращения.

    Источник: «Спорт БО»

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    06.02.2019 10:03
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 7 февраля 2019, 01:50

      Не красиво ветерана клуба обижать.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:31

      Такая новость по Караденизу появилась впервые. У Рубина совсем все плохо.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 10:56

      Ну, не должен же он был сказать: "да ладно, ребята, забыли..."

      6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > momwig_ 6 февраля 2019, 11:04

      64 млн это его зарплата за 2,5 месяца как говорится в статье! А он поиграл в этом клубе 10 лет! Если за 2,5мес. он зарабатывал 64 млн, то за 10 лет это более 3 млрд.! Относительно 3 млрд., сумма в 64 млн кажется не такой уж и большой)
      Поэтому, для клуба, который считает его легендой и его номер сняли с обращения, он мог бы так сказать: "да ладно ребята, забыли"! Не обязан, но мог..........

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > arzamas 6 февраля 2019, 11:28

      ........а также, кокаин, казино и т.д.) но с таким расчетом ЛЮБЫХ денег не хватит)
      Речь не о "нормальных" или "ненормальных" деньгах, а о человеческих отношениях! Кем его считают в клубе? И кем он считает клуб?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > arzamas 6 февраля 2019, 11:36

      у Рубина финансовые трудности, в этом и причина задержек! И "легендарный" игрок, мог бы это понять и пойти на какие-то уступки для клуба, в котором он и стал "легендарным" и получал немыслимые в соотношении (качество игры/зарплата) деньги

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > diadushka 6 февраля 2019, 13:38

      Клуб никто не тянул за яйца и давать ему такую зарплату, все было по соглашению сторон. Это как если бы тебе сделали 50 % предоплату за будущие услуги, а после их оказания сказать: - да ладно тебе, и так деньги большие. Есть контракт, подписанный с двух сторон, есть договоренности. Кроме того, он вошел в ситуацию клуба и деньги требует сейчас.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ARTHUR19 6 февраля 2019, 14:29

      За 50% конечно я бы тоже не махнул рукой и добивался полной выплаты) Но 2,5 месяца из 10 лет это всего лишь 2% ему не додали, а не 50%, как ты говоришь) Если бы я заработал 100тыс., мне дали 98, и я в хороших отношениях остался с прежним руководством, я бы точно махнул рукой на эти 2000)))
      Просто все вцепились в сумму 64 миллиона, не посчитав, что 2% это же ни о чем)
      Я не спорю ни с кем, просто говорю как считаю) Если ты отдал клубу 10 лет своей жизни, стал ее уважаемым игроком и легендой, то требования оставшихся 2% от зарплаты, особенно в такой тяжелый для клуба период - это показать свое истинное лицо) Я думаю, что такой человек даже у своей мамы бы отсудил ПОЛОЖЕННОЕ ему)

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > momwig_ 7 февраля 2019, 09:42

      По сравнению как с ним поступили правильно все делает

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > diadushka 7 февраля 2019, 09:44

      Во первых такой з/п у него там близко не было. Во вторых как с ним поступил клуб, можно было чего нибудь похлеще сделать.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > diadushka 7 февраля 2019, 16:04

      А представь, если все деньги которые ты заработал ранее - ты уже просадил где-нибудь (все таки это твое право) и фактически 64 млн это честно заработанные тобой деньги, неужели ты скажешь: да ладно вам, забудьте, я и так много заработал.
      Есть контракт, в нем прописаны условия, если клуб они не устраивают - клуб имеет право его не подписывать.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 февраля 2019, 10:46

      очередной "нож в спину" от турков........

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > diadushka 7 февраля 2019, 07:02

      они всегда приходят с ножами на перестрелку)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2019, 10:33

      да за что этим всем кривоногим футболёрам платят ладно бы пользу стране или отдельно клубу приносили а то ведь одни убытки зрителей с гулькин хрен выручки никакой результатов спортивных нет а бабло давай и ведь это во всех наших командах наживаются только игроки и их агенты сосут гос. бабки как пылесосы пыль

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 февраля 2019, 10:07

      легенда клуба....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 10:07

      Это только начало, ещё скоро и Кудряшов подключится. Деньги полученные от продажи Азмуна пойдут на выплату долгов по зарплате.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 10:30

      Олег там с Кудряшовым была инфа мировую заключили.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 6 февраля 2019, 16:59

      Не видел. Когда он подписал контракт с турецким клубом, то отвечая на вопрос по "Рубину", как раз и обмолвился, что есть вопросы по финансам. Если вопросы будут, то клуб обяжут расплатиться со всеми по контракту. Тем более, что деньги для этого появились.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 10:05

      Хорошо поиграл, придется оплатить..

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