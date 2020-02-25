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Карадениз присутствует на матче КХЛ в Казани

25 февраля 2020, 19:24

В эти минуты проходит матч Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» (т.н. «зеленое» дерби). На встрече присутствует бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз.

«Казань соскучилась по Геку! Сегодня на матче против «Салавата Юлаева» специальным гостем станет легенда «Рубина» Гeкдениз Карадениз. Ждeм!» – проинформировала до матча пресс-служба «Ак Барса».

  • Карадениз играл в Казани с 2008 по 2018 год.
  • Игрок дважды брал титул РПЛ.
  • На счету Карадениза 50 матчей и шесть голов за сборную Турции.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ак Барса»
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
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