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    «Меня никто не вправе обвинять в лицемерии». Карадениз ответил руководству «Рубина»

    Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз отреагировал на заявление генерального директора казанцев Рустема Сайманова. Ранее руководитель заявил, что футболист требует у клуба выплатить не только долги по зарплате, но и проценты по ним. Сайманов заявил, что турок поступает некрасиво и непорядочно.

    «Я не хотел выяснять отношения с представителями «Рубина» в прессе, но, к сожалению, вынужден это сделать в виду постоянно появляющейся информации, которая не соответствует действительности.

    На счет слов господина Сайманова «мог бы и подождать». Да, действительно мог. Что я и делал все это время. Более того, господин Сайманов самостоятельно определил сроки по погашению задолженности и обратился ко мне 24 августа 2018 года с письмом-обязательством. В нeм был установлен срок погашения долга до 1 ноября 2018 года.

    Напомню, что задолженность по заработной плате образовалась больше года назад. Обращаю внимание, что это именно заработная плата, предусмотренная в контракте. Вы находите справедливым, когда работодатель в одностороннем порядке меняет условия договора и говорит, что ты и так получил достаточно?

    Меня никто не вправе обвинять в лицемерии. Я всегда говорил правду и о спорте, и о своей любви к Казани. Это я доказывал не только на словах, но и своей работой в команде. 300 матчей навсегда останутся в моем сердце, как и поддержка болельщиков.

    Заявленный в письме от 24 августа 2018 года срок истек, но никто так и не обратился с предложениями или объяснениями. В ноябре месяце я письменно обратился в клуб и напомнил об обязательствах. Но, к сожалению, обратной связи так и не дождался.

    Мне оставалось только обратиться в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза, что я и сделал 25 января 2019 года. О том, что я буду обращаться в палату по разрешению споров, я уведомил господина Сайманова ещe в ноябре 2018 года. Поэтому, его слова о том, что мое обращение в РФС явилось полной неожиданностью, выглядят странно. Также странно, что господин Сайманов не говорит о своих обещаниях и моих письмах, оставленных без ответа. А это, по меньшей мере, просто не вежливо.

    Неоднократно обманутый, я попросил своего представителя отложить первое заседание палаты по разрешению споров (оно было назначено на 6 февраля), чтобы не закрывать клубу трансферное окно. Также меня удивила позиция господина Сайманова, который полностью или в большем объеме закрыл долги перед другими игроками, обратившимися с претензиями к «Рубину», – написал Карадениз.

    • Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 года.
    • Хавбек провел за казанцев 226 матчей в РПЛ, забил 39 голов и сделал 46 результативных передач.
    • Футболист покинул российский клуб в январе, завершив карьеру.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    04.03.2019 13:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 марта 2019, 20:55

      У нас в стране такое повсеместно, запросто кидают на з.п. или платят меньше-и так нормально..только простым людям жаловаться не куда.
      Турок прав на 1000% .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 марта 2019, 18:09

      Все это выглядит подло и грустно! Надеюсь Гек по праву свое отсудит, как добропорядочный и законопослушный гражданин! Удачи!

      6
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 4 марта 2019, 17:05

      С самого начала позиция Г-на Сайманова в этом конфликте выглядела ущербной.
      Гек прав, почему одним сразу выплачивают долг, а другим во вторую очередь.
      И Сайманов предстает перед всем футбольным миром вруном. Я уже писал где-то, что не надо было Сайманову выносить сор.

      4
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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 марта 2019, 16:44

      И это не первый случай в нашем футболе. Очень жаль, что такие вещи происходят. Карадениз действительно много отдал Казани. Таких людей, как господин Сайманов, нужно наказывать. Ведь они кидают не только своих игроков, но и создают не очень хорошее мнение о российском футболе в целом.

      11
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 марта 2019, 15:54

      Заработал,- забери свое кровное.

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 4 марта 2019, 15:16

      Таких как этот Сайманов нужно обязательно ставить еще и на проценты. И все издержки связанные с судебными и иными разбирательствами тоже требовать, чтобы впредь неповадно было.

      13
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