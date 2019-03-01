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    Гендиректор «Рубина»: «Карадениз неприятно удивил. Он требует проценты за просрочку по долгам»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с долгами перед бывшими игроками.

    «Недавний любимец казанской публики турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз неприятно удивил. Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко не бедный человек, еще и проценты за просрочку по долгам с нас требует.

    Сколько лет играл у нас… Это некрасиво и непорядочно. Говорил, что Казань навечно в его сердце, 10 лет у нас отыграл, обласканный властью и болельщиками, а сейчас проценты по задолженностям требует.

    Вот другой пример. Сесар Навас расторг контракт, устал испанец: не могу больше играть, говорит, левая нога беспокоит. Давайте, если вам реально тяжело, говорит, не платите мне последние долги по зарплате, оставьте их в клубе.

    Вот это человек, вот это поступок! Всегда уважал и уважаю его. Такой поступок еще раз говорит о его порядочности. Спасибо большое, говорю, ты заканчиваешь карьеру, мы тебе обязательно все отдадим, но не сразу, думай о семье, о будущем. За счет твоей зарплаты мы все равно богаче не станем. Вот показатель.

    Характер такой у Гекдениза, еще сетует в интервью на то, что его родной «Трабзон» не проводил его из футбола, как «Рубин». А почему «Трабзон» должен был его провожать? Как футболист он состоялся в Казани. Все мы – люди», – сказал Сайманов.

    Вырасти в «Реале» и стать легендой в России. Сесар Навас ушел из спорта

    Источник: «Татар-информ»

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    01.03.2019 01:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 19:33

      как действует мафия и это у него в крови навсегда

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 1 марта 2019, 18:22

      отдайте человеку во время, то что положено и не будете волноваться о процентах... Гекдениз эти деньги ЗАРАБОТАЛ честной игрой за клуб!

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 13:15

      Теперь нет смысла его критиковать ,если Карадениз берет свои заработанные деньги.

      6
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      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

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      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 марта 2019, 12:00

      Проценты за просрочку надо требовать с тех, кто такие контракты составлял.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 1 марта 2019, 11:20

      Сейчас все живут деньгами. Без денег уже никак.
      Поэтому если заработал-получи. Один человек поступил благородно, но это не значит что надо требовать это от всех, типо это НОРМА!!

      5
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 1 марта 2019, 10:42

      Поступок Наваса, безусловно, достоин всякого уважения. Войти в положение клуба реально круто.
      Другое дело публично обвинять Гека, что он не последовал этому примеру. Это нехорошо, г-н Сайманов.
      Все люди разные, у всех разные ситуации. Мне тоже неприятно, что Гек не спешит навстречу, но он в своем праве. Договаривайтесь молча, это Ваша работа.

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 марта 2019, 09:24

      Рустемчик, скажи дорогой,сколько тебе Рубин должен? Твои деньги в банке под проценты лежат !!! Почему Гек должен тебе навар должен оплачивать?

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 09:12

      Удивляться не приходиться, если знать биографию Рустема Сайманова...

      7
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 марта 2019, 08:28

      Все мы люди, а ты, судя по тому, что в клубе происходит, д#лбо#б конченный! Гопник недобитый!

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