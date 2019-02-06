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    «Рубин» гарантирует Караденизу выплату долга, но просит с пониманием отнестись к финансовой ситуации клуба

    В казанском «Рубине» подтвердили наличие задолженности перед бывшим полузащитником клуба Гекденизом Караденизом.

    Казанцы обещают все выплатить турецкому футболисту, как только появится возможность.

    «Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, всe выплатит, но сейчас просит легенду клуба отнестись с пониманием к текущей финансовой ситуации», – заявила пресс-служба клуба.

    • Ранее Карадениз обратился в РФС с жалобой на то, что «Рубин» не выплатил ему 64 миллиона рублей зарплаты за весну прошлого года.
    • 39-летний Карадениз выступал за казанцев с 2008-го по 2018-й годы, когда завершил карьеру.
    • В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 гола.

    Источник: «Р-Спорт»

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    06.02.2019 10:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 февраля 2019, 17:51

      т.е. Понять и простить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 6 февраля 2019, 16:47

      Азмуна же продали за 10 млн, не рублей) И Легенде не выплатить?!! Куда-же все уходит то....

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:41

      Клуб обязуется все выплатить ,но сейчас не время.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 февраля 2019, 16:26

      Ипать а сколько он зарабатывал там.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 6 февраля 2019, 11:24

      64 миллиона рублей за весну!
      Ох, ну и бабки конечно там....

      1
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