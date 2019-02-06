«Рубин» гарантирует Караденизу выплату долга, но просит с пониманием отнестись к финансовой ситуации клуба

В казанском «Рубине» подтвердили наличие задолженности перед бывшим полузащитником клуба Гекденизом Караденизом.

Казанцы обещают все выплатить турецкому футболисту, как только появится возможность.

«Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, всe выплатит, но сейчас просит легенду клуба отнестись с пониманием к текущей финансовой ситуации», – заявила пресс-служба клуба.