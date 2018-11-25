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    Карадениз попрощался с Казанью: «Надеюсь, еще встретимся»

    Экс-полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз через инстаграм попрощался с Казанью, где на протяжении 11-ти лет выступал за «Рубин».

    «Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя, как дома.

    Надеюсь, что когда-нибудь ещe мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо», — подписал турок фотографию около указательного знака города.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Гекдениза Карадениза

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    25.11.2018 14:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +87

      grain 25 ноября 2018, 20:27

      Классный игрок, хороший человек! Большой игрок для всего нашего чемпионата, для Рубина - легенда!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 25 ноября 2018, 19:13

      Очень скромный, порядочный на поле и качественный футболист. Вот таких бы в наш чемпионат побольше. Удачи тебе Гекдениз

      0
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      Рейтинг: +60

      Вар Яг 25 ноября 2018, 17:52

      Прощай Лидер "Рубина"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      Taps 25 ноября 2018, 17:27

      Какая редкость такие люди и футболисты !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 25 ноября 2018, 16:44

      Есть кем гордится поклонникам Рубина.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 25 ноября 2018, 16:14

      Вот таких надо брать легионеров. Успехов во всём!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 ноября 2018, 16:11

      Боец!!! Удачи...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 25 ноября 2018, 16:07

      Возвращайся тренером, Гекдениз!

      1
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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 25 ноября 2018, 15:45

      Хороший игрок у "Рубина" был!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 25 ноября 2018, 15:17

      11 лет - спасибо и молодец!

      4
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