Карадениз попрощался с Казанью: «Надеюсь, еще встретимся»

Экс-полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз через инстаграм попрощался с Казанью, где на протяжении 11-ти лет выступал за «Рубин».

«Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя, как дома.

Надеюсь, что когда-нибудь ещe мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо», — подписал турок фотографию около указательного знака города.