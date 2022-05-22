Карадениз: «Слуцкий струсил, не став общаться с журналистами после вылета в ФНЛ»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз оценил поступок главного тренера команды Леонида Слуцкого. После вылета в ФНЛ он не стал отвечать на вопросы журналистов.

– Слуцкий отказался общаться с журналистами после матча с «Уфой», хотя все хотели, чтобы он объяснил поражение. Это жест трусости?

– Конечно, жест трусости. «Рубин» – это команда с историей, титулами: чемпионствами, кубками. С важными победами в европейских турнирах. Болельщики такой команды заслужили, чтобы главный тренер объяснил ситуацию после вылета в ФНЛ.

До этого Слуцкий постоянно мудрил – он сваливал все на судей, танцевал, песни пел. Это ничего не дало «Рубину», команда вылетела, и теперь люди хотят услышать от Слуцкого ответы на свои вопросы.

– Теперь Слуцкий должен уйти?

– Нет. Пусть остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему ее расхлебывать.

– Катастрофический сезон для «Рубина» – вы понимаете, почему все так вышло?

– Когда нам рассказывают, что все из-за того, что легионеры ушли, – это отмазки. Посмотрите, каким составом играла «Уфа». Он сильнее?

Считаю, что еще с начала сезона состав «Рубина» был сформирован неправильно. Система клуба также работала неверно. В наше время все базировалось на любви к клубу – как со стороны игроков, так и со стороны болельщиков, города. Команда была единой, сейчас этого нет.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?