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Карадениз: «Слуцкий струсил, не став общаться с журналистами после вылета в ФНЛ»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз оценил поступок главного тренера команды Леонида Слуцкого. После вылета в ФНЛ он не стал отвечать на вопросы журналистов.

— Слуцкий отказался общаться с журналистами после матча с «Уфой», хотя все хотели, чтобы он объяснил поражение. Это жест трусости?

— Конечно, жест трусости. «Рубин» — это команда с историей, титулами: чемпионствами, кубками. С важными победами в европейских турнирах. Болельщики такой команды заслужили, чтобы главный тренер объяснил ситуацию после вылета в ФНЛ.

До этого Слуцкий постоянно мудрил — он сваливал все на судей, танцевал, песни пел. Это ничего не дало «Рубину», команда вылетела, и теперь люди хотят услышать от Слуцкого ответы на свои вопросы.

— Теперь Слуцкий должен уйти?

— Нет. Пусть остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему ее расхлебывать.

— Катастрофический сезон для «Рубина» — вы понимаете, почему все так вышло?

— Когда нам рассказывают, что все из-за того, что легионеры ушли, — это отмазки. Посмотрите, каким составом играла «Уфа». Он сильнее?

Считаю, что еще с начала сезона состав «Рубина» был сформирован неправильно. Система клуба также работала неверно. В наше время все базировалось на любви к клубу — как со стороны игроков, так и со стороны болельщиков, города. Команда была единой, сейчас этого нет.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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