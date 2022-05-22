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  • Карадениз: «Слуцкий струсил, не став общаться с журналистами после вылета в ФНЛ»

Карадениз: «Слуцкий струсил, не став общаться с журналистами после вылета в ФНЛ»

22 мая 2022, 08:50
7

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз оценил поступок главного тренера команды Леонида Слуцкого. После вылета в ФНЛ он не стал отвечать на вопросы журналистов.

– Слуцкий отказался общаться с журналистами после матча с «Уфой», хотя все хотели, чтобы он объяснил поражение. Это жест трусости?

– Конечно, жест трусости. «Рубин» – это команда с историей, титулами: чемпионствами, кубками. С важными победами в европейских турнирах. Болельщики такой команды заслужили, чтобы главный тренер объяснил ситуацию после вылета в ФНЛ.

До этого Слуцкий постоянно мудрил – он сваливал все на судей, танцевал, песни пел. Это ничего не дало «Рубину», команда вылетела, и теперь люди хотят услышать от Слуцкого ответы на свои вопросы.

– Теперь Слуцкий должен уйти?

– Нет. Пусть остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему ее расхлебывать.

– Катастрофический сезон для «Рубина» – вы понимаете, почему все так вышло?

– Когда нам рассказывают, что все из-за того, что легионеры ушли, – это отмазки. Посмотрите, каким составом играла «Уфа». Он сильнее?

Считаю, что еще с начала сезона состав «Рубина» был сформирован неправильно. Система клуба также работала неверно. В наше время все базировалось на любви к клубу – как со стороны игроков, так и со стороны болельщиков, города. Команда была единой, сейчас этого нет.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Карадениз Гекдениз Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1653205476
С таким составом и бюджетом - это надо умудриться вылететь в пердив ! Слуцкий это Днище ! У него нет смелости и чести уволиться ! Будет цепляться за место , пока пина не дадут !
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paracetamol
1653205979
Да нет, очень торопился стать тренером ЦСКА раньше Игнашевича.
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CSKA57
1653206351
Как был трусом, так и остался....
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Plyash
1653206423
Я всегда говорил,что Слуцкер омерзительная скотина.Все у него виноваты,кроме него самого.Он уже давно забыл,как должен вести себя мужчина,поэтому и поведение у него,как у бабы с базара.Такой город-красавец опустил ниже плинтуса,сволочь...
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JTherry
1653217758
Леня слишком "заигрался" в КВН и его видео-перфомансы ему стали гораздо важнее результатов команды... из ФНЛ он Рубин не вытащит, нет у него той энергетики, как у того же Юрана или Бородюка, и обидчив, как ребенок... его футбол устарел, как мир, в котором он живет и дон-кихотствует... теперь поутихнут разговоры о "русском Моуриньо", который внес свежую струю в футбол, но будут вспоминать его "мы-говно" после ЧЕ-16...
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Алекс636363
1653248842
чему учился за рубежом? и как учился?
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