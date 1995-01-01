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    Карадениз: «Молодые российские игроки любят снизить требования к себе. Появляются соблазны, с которыми трудно справиться»

    Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз назвал проблему молодых российских игроков. Не все из них справляются с первыми достижениями.

    «За годы в России я понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться. Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за десять лет в стране», – сказал Карадениз Metaratings.

    • Карадениз провел в РПЛ 226 матчей, забил 39 голов.
    • Он взял в России пять трофеев.
    • «Рубин» сейчас идет в РПЛ девятым.

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    Источник: Metaratings

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