Карадениз: «Молодые российские игроки любят снизить требования к себе. Появляются соблазны, с которыми трудно справиться»

Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз назвал проблему молодых российских игроков. Не все из них справляются с первыми достижениями.

«За годы в России я понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться. Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за десять лет в стране», – сказал Карадениз Metaratings.