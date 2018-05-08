...а Дзюба медалью- "За победу над футболом"
Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз вчера официально завершил свою карьеру футболиста.
«Указом Президента Республики Татарстан полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов», — сообщает пресс-служба клуба.
Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» – «Уфа» завершился со счетом 0:0. Он стал для 38-летнего турка 300-м в составе казанского клуба.