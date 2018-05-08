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    Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз вчера официально завершил свою карьеру футболиста.

    «Указом Президента Республики Татарстан полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов», — сообщает пресс-служба клуба.

    Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» – «Уфа» завершился со счетом 0:0. Он стал для 38-летнего турка 300-м в составе казанского клуба.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.05.2018 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 мая 2018, 14:36

      ...а Дзюба медалью- "За победу над футболом"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 11:10

      полностью заслуженно, молодцы что отметили еще и наградой настоящего профи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 8 мая 2018, 09:09

      Надеюсь дадут должность в Рубине, заслужил)

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