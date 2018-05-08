Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз вчера официально завершил свою карьеру футболиста.

«Указом Президента Республики Татарстан полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов», — сообщает пресс-служба клуба.

Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» – «Уфа» завершился со счетом 0:0. Он стал для 38-летнего турка 300-м в составе казанского клуба.