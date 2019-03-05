Гендиректор «Рубина»: «Продав Азмуна в «Зенит», мы смогли расплатиться по долгам с Караденизом»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что с помощью продажи нападающего Сердара Азмуна клуб смог полностью погасить задолженность по зарплате перед своим бывшим полузащитником Гекденизом Караденизом.

Ранее сообщалось, что казанцы задолжали турку 64 миллиона рублей. Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» этой зимой за 12 миллионов евро.

«Мы уже погасили задолженность за счет средств, которые были на счетах клуба. Мы никогда не отказывались, что будем отдавать долг. Раньше не было возможности, сейчас деньги появились. У нас была задолженность перед ним за два с половиной месяца. Первую часть мы ему выплатили в феврале, а сейчас все закрыли. Продажа Сердара Азмуна очень помогла, безусловно.

О понижении [вылете в ФНЛ] речи нет. Наша задача – делать все правильно, чтобы клуб работал и был самоокупаемым, чтобы он не зависел от одного спонсора. Даже если все спонсоры откажутся, то клуб должен сам научиться зарабатывать. Продажа Азмуна и Эльмира Набиуллина об этом и говорят.

Турнирную таблицу смотрели? С этим все хорошо. Наша задача выигрывать каждую игру. «Рубин» играет в интересный футбол. По моим ощущениям, все будет хорошо», – сказал Сайманов.