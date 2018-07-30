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  • «Рубин» отказался от размещения памятных футболок под сводами «Казань Арены»

«Рубин» отказался от размещения памятных футболок под сводами «Казань Арены»

30 июля 2018, 13:59
3

«Рубин» не будет размещать памятные футболки игроков клуба на «Казань Арене».

В конце прошлого под сводами стадиона была вывешена футболка бывшего полузащитника команды Гекдениза Карадениза с закрепленным 61-м номером. На матче первого тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1) она отсутствовала.

«Эти майки висеть под сводами «Казань-Арены» не будут. Позиция клуба такова, что поднятие футболок под своды арены – это больше хоккейная тема, а не футбольная.

Ситуация с майкой Карадениза была разовой акцией, приуроченной к его чествованию, чтобы отдать дань легенде клуба. Естественно, это все у нас будет храниться, как и его награды», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Полузащитник завершил свою карьеру по окончании минувшего сезона.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
Комментарии (3)
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Rabinovi_ch
1532949034
Награды то зачем забрали у него?
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KOLBIS
1532949925
Потому что есть ТОЛЬКО ОДИН-ТРЕНЕР!!!...
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