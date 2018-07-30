«Рубин» отказался от размещения памятных футболок под сводами «Казань Арены»

«Рубин» не будет размещать памятные футболки игроков клуба на «Казань Арене».

В конце прошлого под сводами стадиона была вывешена футболка бывшего полузащитника команды Гекдениза Карадениза с закрепленным 61-м номером. На матче первого тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1) она отсутствовала.

«Эти майки висеть под сводами «Казань-Арены» не будут. Позиция клуба такова, что поднятие футболок под своды арены – это больше хоккейная тема, а не футбольная.

Ситуация с майкой Карадениза была разовой акцией, приуроченной к его чествованию, чтобы отдать дань легенде клуба. Естественно, это все у нас будет храниться, как и его награды», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Полузащитник завершил свою карьеру по окончании минувшего сезона.