Карадениз объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья. В первую очередь я благодарен ей. 10 лет я играл за «Трабзонспор». И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку.

10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку «Рубина». Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь.В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине».

Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились. Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно», – сказал Карадениз.

За «Рубин» Карадениз выступал с 2008 года и дважды выигрывал с командой чемпионат России.

Карадениз − глыба. Спасибо за время в России