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    Карадениз объявил о завершении карьеры

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз объявил о завершении профессиональной карьеры.

    «Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья. В первую очередь я благодарен ей. 10 лет я играл за «Трабзонспор». И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку.

    10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку «Рубина». Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь.В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине».

    Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились. Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно», – сказал Карадениз.

    За «Рубин» Карадениз выступал с 2008 года и дважды выигрывал с командой чемпионат России.

    Карадениз − глыба. Спасибо за время в России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2018 20:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 11:46

      Спасибо и тебе Гекдениз за преданность, профессионализм и самоотверженность!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 4 мая 2018, 07:52

      Легенда...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 4 мая 2018, 07:28

      Карадениз много сделал для клуба...ему только слова благодарности- немного таких верных легионеров играют в России...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 3 мая 2018, 22:54

      Легенда Казани! Трудяга! Умница!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 22:39

      За годы выступления в команде настолько вжился в Рубине что его иностранцем назвать трудно.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 3 мая 2018, 22:36

      Пора!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 мая 2018, 21:50

      Да, действительно, хороший игрок и человек! Профессионал, каких сейчас мало. Вёл себя так, что я к нему никогда не относился как к чужаку. Удачи и всего наилучшего!!!

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Yev 3 мая 2018, 21:52

      И добавить нечего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 3 мая 2018, 21:42

      Легенда российского футбола, однозначно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 мая 2018, 21:38

      Очень хороший игрок благодаря которому Рубин стал той командой которую знают в Европе.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 мая 2018, 21:02

      Странное ощущение,..что уходит Игрок Твоей Команды..
      Гек был всегда каким-то особенным..Удачи.

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