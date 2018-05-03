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Карадениз объявил о завершении карьеры

3 мая 2018, 20:11
20

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья. В первую очередь я благодарен ей. 10 лет я играл за «Трабзонспор». И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку.

10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку «Рубина». Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь.В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине».

Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились. Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно», – сказал Карадениз.

За «Рубин» Карадениз выступал с 2008 года и дважды выигрывал с командой чемпионат России.

Карадениз − глыба. Спасибо за время в России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Отчаянный Пердун
1525367774
Удачи, в дальнейших делах.
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lordmrv
1525367865
Есть такие футболисты, к которым одинаково хорошо относятся болельщики разных клубов, даже непримиримых соперников. Гекдениз встал в один ряд с такими игроками. Удачи тебе и спасибо!
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3a zenit
1525367939
нормально отпахал,молоток,удачи...
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Shogun
1525368061
Легенда РФПЛ и Рубина в частности, классный игрок и настоящий лидер
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Chernyi Lis
1525368265
всего тебе наилучшего! ..ты много сделал для Рубина!
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mialkov
1525369077
Своей игрой и отношением к партнерам и оппонентам на поле ты заслужил уважение от болельщиков всех клубов РФПЛ! Спасибо за достойный вклад в российский футбол!!!
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zigbert
1525376371
За годы выступления в команде настолько вжился в Рубине что его иностранцем назвать трудно.
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fortune-bva
1525377285
Легенда Казани! Трудяга! Умница!
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SPACE TRUCKIN
1525408120
Карадениз много сделал для клуба...ему только слова благодарности- немного таких верных легионеров играют в России...
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OfaZavr
1525423613
Спасибо и тебе Гекдениз за преданность, профессионализм и самоотверженность!
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