Агент: «Карадениз хочет возобновить работу в России»

С его автортетом можно мальчуганов "Рубина" тренировать.
Анзор Гаргаев, агент экс-полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, признался, что 39-летний футболист планирует начать карьеру тренера в России.
«В том, что Гекденизом интересуются различные клубы, нет ничего необычного. Он много лет отдал российскому футболу, обладает безупречной репутацией и является очень уважаемым человеком. У него есть огромный опыт, которым он хочет делиться с другими. На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России. Но о каких-то конкретных предложениях я вам пока рассказать не могу», – заявил агент.
- Турецкий игрок выступал в составе казанского «Рубина с 2008 по 2018 год.
- За это время он принял участие в 300 матчах и забил 52 гола.
- Также полузащитник играл за национальную команду Турции с 2003 по 2008 год.