Агент: «Карадениз хочет возобновить работу в России»

Анзор Гаргаев, агент экс-полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, признался, что 39-летний футболист планирует начать карьеру тренера в России.

«В том, что Гекденизом интересуются различные клубы, нет ничего необычного. Он много лет отдал российскому футболу, обладает безупречной репутацией и является очень уважаемым человеком. У него есть огромный опыт, которым он хочет делиться с другими. На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России. Но о каких-то конкретных предложениях я вам пока рассказать не могу», – заявил агент.