Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Карадениз хочет возобновить работу в России»

    Анзор Гаргаев, агент экс-полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, признался, что 39-летний футболист планирует начать карьеру тренера в России.

    «В том, что Гекденизом интересуются различные клубы, нет ничего необычного. Он много лет отдал российскому футболу, обладает безупречной репутацией и является очень уважаемым человеком. У него есть огромный опыт, которым он хочет делиться с другими. На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России. Но о каких-то конкретных предложениях я вам пока рассказать не могу», – заявил агент.

    • Турецкий игрок выступал в составе казанского «Рубина с 2008 по 2018 год.
    • За это время он принял участие в 300 матчах и забил 52 гола.
    • Также полузащитник играл за национальную команду Турции с 2003 по 2008 год.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2019 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 11 февраля 2019, 17:17

      С его автортетом можно мальчуганов "Рубина" тренировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 февраля 2019, 18:52

      А В Турции, что, такие "новоиспеченные" специалисты не нужны..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11