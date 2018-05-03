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    Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры

    Нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз в четверг, 3 мая, готов сделать объявление о завершении карьеры.

    38-летний футболист наметил проведение вечером специальной пресс-конференции на базе клуба, где выступит с заявлением для журналистов.

    Турок выступает в «Рубине» с 2008 года. За это время он провел 299 матчей. В «Рубине» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).

    Источник: БИЗНЕС Online

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    03.05.2018 09:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:39

      Карадениз стал легендой Рубина.Всегда заряжен на борьбу,нацелен на ворота.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 мая 2018, 12:41

      помним его победный гол на камп ноу !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 11:53

      Карадениз заслуживает уважения. Очень хороший и достойный игрок!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 мая 2018, 11:50

      Ждём прощальный 300-ый матч!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 11:37

      знаковая фигура для современного Рубина и супер профессионал играющий до солидного возраста очень даже хорошо, жаль но видимо решил что время пришло. удачи в будущем!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 3 мая 2018, 10:53

      турецкий моторчик от нас уходит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 мая 2018, 10:40

      Жаль. Попылил не мало. Удачи!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 3 мая 2018, 10:39

      настоящий профи---удачи

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 мая 2018, 10:20

      Уважения и здоровья Караденизу ,за его профессионализм и долголетие в российском футболе

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ 3 мая 2018, 10:15

      Хотелось бы поблагодарить Гекдениза за преданность клубу,уважение и респект!!!!Отличный футболист!!

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