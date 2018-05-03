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Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры

3 мая 2018, 09:29
16

Нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз в четверг, 3 мая, готов сделать объявление о завершении карьеры.

38-летний футболист наметил проведение вечером специальной пресс-конференции на базе клуба, где выступит с заявлением для журналистов.

Турок выступает в «Рубине» с 2008 года. За это время он провел 299 матчей. В «Рубине» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
Комментарии (16)
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gak71
1525329104
Достойный футболист. Хорошо бы красиво проводили и оставили в клубе, на таких многое держится.
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insider_retro
1525329413
Гек достойно выступал за казанцев, пройдя с ними и взлёты и неудачи!.. Трудяга и молоток!!!
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Боцман59rus
1525329506
по таким как он, оценивают целую страну и уважают, хоть и не простой, но достойный народ, ... несомненно оставил свой след в клубе, надеюсь в казани это ценят и будут помнить.))) - Умели ведь когда-то на трансферном рынке работать...
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Chernyi Lis
1525330577
очень надеюсь что именно его оставят в клубе..
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_Marqella_
1525331729
Хотелось бы поблагодарить Гекдениза за преданность клубу,уважение и респект!!!!Отличный футболист!!
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fanchik
1525332018
Уважения и здоровья Караденизу ,за его профессионализм и долголетие в российском футболе
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nik55
1525333156
настоящий профи---удачи
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Nerlinger
1525333202
Жаль. Попылил не мало. Удачи!!!
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OfaZavr
1525336637
знаковая фигура для современного Рубина и супер профессионал играющий до солидного возраста очень даже хорошо, жаль но видимо решил что время пришло. удачи в будущем!
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zigbert
1525361944
Карадениз стал легендой Рубина.Всегда заряжен на борьбу,нацелен на ворота.
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