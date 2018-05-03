Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры

Нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз в четверг, 3 мая, готов сделать объявление о завершении карьеры.

38-летний футболист наметил проведение вечером специальной пресс-конференции на базе клуба, где выступит с заявлением для журналистов.

Турок выступает в «Рубине» с 2008 года. За это время он провел 299 матчей. В «Рубине» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).