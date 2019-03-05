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    Юрист: «Рубин» полностью погасил долг перед Караденизом. Претензий у сторон нет»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы «Рубина», сообщил, что казанцы погасили долг по зарплате перед бывшим полузащитником команды Гекденизом Караденизом.

    Турок завершил карьеру в конце прошлого сезона. В январе 2019 года хавбек пожаловался в РФС на «Рубин» по поводу имеющейся перед ним задолженности.

    «Рубин» полностью погасил долг перед Гекденизом Караденизом. Клуб говорил ранее, что сделает это в ближайшее время.

    Сегодня на палате по разрешению споров РФС футболист отказался от процентов за просрочку в связи с погашением долга. Претензий со стороны «Рубина» к футболисту и у футболиста к «Рубину» нет», – сказал Прокопец.

    • Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 года. За это время он провел за казанский клуб 299 матчей и забил 51 гол.

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.03.2019 13:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:59

      Оперативно сработали.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 марта 2019, 18:14

      Что и требовалось доказать, Гек настоящий мужик! Респект и уважуха!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 марта 2019, 16:24

      ну и ладненько... грех Гекдениза обижать..

      0
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 5 марта 2019, 16:16

      Пока в нашем футболе такая фигня,чемпионами будут не пойми кто,на один сезон.Это ,к сожалению про все наши клубы,увы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 5 марта 2019, 15:26

      Все правильно, все понятно, только вот осадочек от выступления Сайманова остался.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 марта 2019, 14:39

      Ну вот ! Вроде бы и красиво все! И Гек по мужски поступил! А то Рустемчик извелся весь!

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 марта 2019, 14:02

      Надо было на трёхсотый где нибудь заиграть игрока. Красивая цифра 300!!

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