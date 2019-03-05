Юрист: «Рубин» полностью погасил долг перед Караденизом. Претензий у сторон нет»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы «Рубина», сообщил, что казанцы погасили долг по зарплате перед бывшим полузащитником команды Гекденизом Караденизом.

Турок завершил карьеру в конце прошлого сезона. В январе 2019 года хавбек пожаловался в РФС на «Рубин» по поводу имеющейся перед ним задолженности.

«Рубин» полностью погасил долг перед Гекденизом Караденизом. Клуб говорил ранее, что сделает это в ближайшее время.

Сегодня на палате по разрешению споров РФС футболист отказался от процентов за просрочку в связи с погашением долга. Претензий со стороны «Рубина» к футболисту и у футболиста к «Рубину» нет», – сказал Прокопец.