Бердыев: «Карадениз как тренер сейчас «Рубину» пока не помощник. Он не знает язык»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не видит бывшего полузащитника команды Гекдениза Карадениза, который в конце прошлого сезона завершил карьеру, в тренерском штабе казанцев в ближайшее время.

– Карадениз будет в перспективе тренером «Рубина»?

– Как тренер он сейчас нам пока не помощник. Знание русского оставляет желать лучшего. Посмотрите на Кабзе – он приехал на юбилей клуба и по-русски говорит, Сибайя тот же.

Гекдениз же практически не говорит по-русски, к сожалению. Но я с ним разговаривал, и он просился поехать на сборы, но он мне там не помощник.

Предложил ему ездить на тренировки Колумбии, которые нам разрешили посещать. И работу в интернате: «Начни оттуда. Будешь знать русский язык и азы футбола. Начинай оттуда». Пусть он учится.