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  • Бердыев: «Карадениз как тренер сейчас «Рубину» пока не помощник. Он не знает язык»

Бердыев: «Карадениз как тренер сейчас «Рубину» пока не помощник. Он не знает язык»

27 июля 2018, 06:52
14

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не видит бывшего полузащитника команды Гекдениза Карадениза, который в конце прошлого сезона завершил карьеру, в тренерском штабе казанцев в ближайшее время.

– Карадениз будет в перспективе тренером «Рубина»?

– Как тренер он сейчас нам пока не помощник. Знание русского оставляет желать лучшего. Посмотрите на Кабзе – он приехал на юбилей клуба и по-русски говорит, Сибайя тот же.

Гекдениз же практически не говорит по-русски, к сожалению. Но я с ним разговаривал, и он просился поехать на сборы, но он мне там не помощник.

Предложил ему ездить на тренировки Колумбии, которые нам разрешили посещать. И работу в интернате: «Начни оттуда. Будешь знать русский язык и азы футбола. Начинай оттуда». Пусть он учится.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз Бердыев Курбан
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1532664886
За 10 лет можно было не только русский выучить, но и татарский...
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chegevaro
1532666002
Азы футбола... Как новичка отчитал )
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KOLBIS
1532666485
Такое ощущение,что Бекиич конкуренцию в нем почувствовал...
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Caniggia
1532672243
Если за столько лет пребывания в России, Гек не выучил русский, то он уже не выучит его никогда.
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pro-vad
1532672499
Просто у Карадениза все это время был личный переводчик, который ни на шаг от него не отставал. Поэтому и не практиковал русский язык. Никто не думал что все именно так срастется и у него будут такие перспективы по поводу тренерства в Казани. Он звезда и сделал очень много для Рубина, ему только за заслуги можно место в тренерском штабе предложить.
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FaTeK1945ru
1532672872
...тренер--это тренер,а футболисту надо много учиться и не мало важное условие---ДАР !!!
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zigbert
1532677248
То что Карадениз не знает русский - трудно поверить.
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OfaZavr
1532677952
мог бы Гекдениз уж за 10 то лет выучить русский, от наших в заграничных клубах сразу это требуют. вон и про Головина говорят что ему сразу нужно учить французский. да и те кто в Англии играли без изучения языка не обошлись. а у нас почему-то нет такого условия к иностранцам.
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Дядя Серёжа
1532678681
А тренер спартака -русский филолог
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Pablo845
1532687079
Живя в России,нужно знать великий и могучий русский язык!
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