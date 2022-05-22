Карадениз: «Выгнать Слуцкого после позора – самое простое. Пусть вытаскивает «Рубин» из ФНЛ!»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался о вылете команды в ФНЛ.

«Сейчас все начнут обвинять в позоре Леонида Слуцкого. Можно его выгнать, раз не справился, да? Но это самое простое. Пусть теперь вытаскивает команду оттуда, где она оказалась! Доказывает, что умеет работать, а «Рубин» и он сам — сильные. Нужно вспомнить, что это большой клуб!» – сказал Карадениз.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?