Навас: «Карадениз – душа «Рубина». Будет красиво, если он войдет в тренерский штаб»

Защитник «Рубина» Сесар Навас дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 30-го тура РФПЛ против «Краснодара».

– Матч с «Краснодаром» не станет для вас последним? Вы продолжите карьеру? Вопрос уже решенный?

– Не хотелось бы говорить о том, что может случиться потом. Особенно перед таким важным матчем. Обсудим это потом.

– В чем важность матча?

– Понятно, что с точки зрения турнирной таблицы мотивации никакой нет, но чисто профессионально, как футболисту, всегда нужно выходить и показывать максимум на поле. Ради болельщиков в том числе. Важно показать им уровень футбола в целом.

– Карадениза будете провожать в Краснодаре?

– С Караденизом попрощались красиво на домашнем матче. Но он по-прежнему является игроком «Рубина» и, думаю, получит какое-то время в матче. Все мы понимаем, что для клуба это серьезная потеря.

– Можно пару слов о Караденизе как о человеке? Что лично для вас значит его уход?

– Он является душой нашей команды, одним из лидеров в раздевалке. Этот человек всегда отдавался по максимуму как на тренировках, так и в матчах. Это большая потеря для нас и для меня лично. У нас всегда были прекрасные отношения. Карадениз принес в Казань столько успехов. Именно с ним были все чемпионства и все победы.

– Будете удивлены, если увидите Карадениза в тренерской бригаде «Рубина»?

– Карадениз уже получил лицензию, которая позволяет ему тренировать. Будет очень красиво, если он продолжит свою карьеру в тренерском штабе и будет продолжать писать свою историю в «Рубине».

– Может его уже представили как тренера? Поделитесь инсайдом.

– Если честно, не знаю.

Встреча с «Уфой» (0:0, 29-й тур) стала для Карадениза 300 за «Рубин» и последней на домашнем поле в Казани. Клуб навсегда закрепил за турком 61-й игровой номер.