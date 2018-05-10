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    Навас: «Карадениз – душа «Рубина». Будет красиво, если он войдет в тренерский штаб»

    Защитник «Рубина» Сесар Навас дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 30-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    – Матч с «Краснодаром» не станет для вас последним? Вы продолжите карьеру? Вопрос уже решенный?

    – Не хотелось бы говорить о том, что может случиться потом. Особенно перед таким важным матчем. Обсудим это потом.

    – В чем важность матча?

    – Понятно, что с точки зрения турнирной таблицы мотивации никакой нет, но чисто профессионально, как футболисту, всегда нужно выходить и показывать максимум на поле. Ради болельщиков в том числе. Важно показать им уровень футбола в целом.

    – Карадениза будете провожать в Краснодаре?

    – С Караденизом попрощались красиво на домашнем матче. Но он по-прежнему является игроком «Рубина» и, думаю, получит какое-то время в матче. Все мы понимаем, что для клуба это серьезная потеря.

    – Можно пару слов о Караденизе как о человеке? Что лично для вас значит его уход?

    – Он является душой нашей команды, одним из лидеров в раздевалке. Этот человек всегда отдавался по максимуму как на тренировках, так и в матчах. Это большая потеря для нас и для меня лично. У нас всегда были прекрасные отношения. Карадениз принес в Казань столько успехов. Именно с ним были все чемпионства и все победы.

    – Будете удивлены, если увидите Карадениза в тренерской бригаде «Рубина»?

    – Карадениз уже получил лицензию, которая позволяет ему тренировать. Будет очень красиво, если он продолжит свою карьеру в тренерском штабе и будет продолжать писать свою историю в «Рубине».

    – Может его уже представили как тренера? Поделитесь инсайдом.

    – Если честно, не знаю.

    Встреча с «Уфой» (0:0, 29-й тур) стала для Карадениза 300 за «Рубин» и последней на домашнем поле в Казани. Клуб навсегда закрепил за турком 61-й игровой номер.

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.05.2018 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 мая 2018, 08:36

      ... Цезарь,у нас красоту не любят,а любят деньги,много денег...
      Карадениз лучший иностранный игрок в РУБИНе !!!

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 мая 2018, 22:43

      Истина

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 мая 2018, 18:48

      Карадениз заслуживает остаться в клубе. Это игрок, а не его подобие, как сейчас многие

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