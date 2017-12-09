Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - СКА-Хабаровск
Рубин - СКА-Хабаровск: обзор матча 09 декабря 2017
Рубин
09.12.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
25'
С. Азмун
40'
М. Канунников
49'
М. Оздоев
73'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - СКА-Хабаровск
73'
ГОЛ! 3:1!
А. Максименко
Пас отдал
В. Никифоров
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Цакташ
69'
65'
Замена
А. Черевко
️️️️
И. Эдиев
Желтая карточка
М. Цакташ
64'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
С. Азмун
64'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Канунников
64'
54'
Замена
В. Христов
️️️️
М. Маркович
ГОЛ! 3:0!
М. Оздоев
Пас отдал
С. Азмун
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
Пас отдал
С. Азмун
40'
39'
Желтая карточка
А. Димидко
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
25'
Желтая карточка
Е. Сорокин
20'
18'
Замена
А. Максименко
️️️️
Р. Корян
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
15'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
96
Александр Максименко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
91
Венцислав Христов
ЦФ
4-2-2-2
35
Джанаев
30
Кудряшов
3
Набиуллин
28
Сорокин
26
Бауэр
88
Камболов
6
М'Вила
21
Оздоев
10
Цакташ
20
Азмун
99
Канунников
4-1-2-1-2
56
Довбня
44
Тишкин
4
Савичев
5
Эдиев
10
Никифоров
18
Карасев
2
Димидко
78
Калинский
60
Казанков
13
Маркович
9
Корян
20
Азмун
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Азмун
10
Цакташ
61
Карадениз
61
Карадениз
10
Цакташ
99
Канунников
97
Ахметов
97
Ахметов
99
Канунников
9
Корян
96
Максименко
96
Максименко
9
Корян
5
Эдиев
26
Черевко
26
Черевко
5
Эдиев
13
Маркович
91
Христов
91
Христов
13
Маркович
Остались в запасе
Рубин
СКА-Хабаровск
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Рубин - СКА-Хабаровск
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
Рубин
СКА-Хабаровск
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
Агент Артиги отреагировал на новость о походах тренера в бар во время работы в «Рубине»
Вчера, 08:45
2
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
17 ноября
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
17 ноября
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
Агент Артиги отреагировал на новость о походах тренера в бар во время работы в «Рубине»
Вчера, 08:45
2
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
17 ноября
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
17 ноября
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+