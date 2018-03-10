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Расписание матчей
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Тосно - Рубин
Тосно - Рубин: обзор матча 10 марта 2018
Тосно
10.03.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
76'
В. Подберезкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Рубин
90'
Желтая карточка
В. Гранат
88'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
И. Ахметов
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
И. Жигулев
80'
Замена
Рикардиньо
️️️️
В. Галиулин
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
В. Подберезкин
Пас отдал
Ф. Кудряшов
Замена
А. Макаров
️️️️
Р. Мирзов
74'
64'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Р. Жемалетдинов
18'
Желтая карточка
Г. Энаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
44
Габриэль Энаке
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Рикардиньо
АП
99
Максим Палиенко
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
4-3-3
1
Опарин
23
Чернов
20
Дугалич
25
Буйволов
34
Маргасов
21
Галиулин
10
Жигулев
4
Полетанович
5
Роша
27
Мирзов
88
Погребняк
3-1-5-1
35
Джанаев
44
Навас
13
Гранат
30
Кудряшов
88
Камболов
44
Энаке
16
Нобоа
71
Попов
28
Могилевец
92
Подберезкин
10
Жемалетдинов
27
Мирзов
11
Макаров
11
Макаров
27
Мирзов
21
Галиулин
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
21
Галиулин
10
Жигулев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
10
Жигулев
Ахметов
28
Сорокин
28
Сорокин
Ахметов
10
Жемалетдинов
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Тосно
Рубин
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
Остались в запасе
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Тосно - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Старт
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