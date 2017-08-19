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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 19 августа 2017
Рубин
19.08.2017, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
6 : 0
Завершен
Анжи
4'
Жонатас
16'
Г. Карадениз
31'
Жонатас
62'
Э. Набиуллин
85'
Я. М'Вила
87'
М. Лестьенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
ГОЛ! 6:0!
М. Лестьенн
Пас отдал
Г. Карадениз
87'
ГОЛ! 5:0!
Я. М'Вила
Пас отдал
М. Лестьенн
85'
71'
Замена
П. Долгов
️️️️
И. Маркелов
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
Э. Набиуллин
71'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Р. Жемалетдинов
66'
ГОЛ! 4:0!
Э. Набиуллин
Пас отдал
Г. Карадениз
62'
Желтая карточка
М. Бауэр
60'
55'
Замена
Д. Липартия
️️️️
А. Хубулов
Замена
С. Азмун
️️️️
Жонатас
46'
ГОЛ! 3:0!
Жонатас
Пас отдал
Г. Карадениз
31'
18'
Замена
А. Гулиев
️️️️
П. Карасев
ГОЛ! 2:0!
Г. Карадениз
16'
10'
Желтая карточка
А. Багаев
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Джаба Липартия
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Рыжиков
30
Кудряшов
13
Гранат
28
Сорокин
3
Набиуллин
6
М'Вила
26
Бауэр
61
Карадениз
21
Оздоев
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
4-2-2-2
1
Солосин
5
Мусалов
5
Багаев
97
Фибел
2
Полуяхтов
18
Карасев
8
Афонин
88
Хубулов
3
Тетрашвили
91
Яковлев
88
Маркелов
3
Набиуллин
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
3
Набиуллин
9
Жонатас
20
Азмун
20
Азмун
9
Жонатас
10
Жемалетдинов
17
Лестьенн
17
Лестьенн
10
Жемалетдинов
18
Карасев
99
Гулиев
99
Гулиев
18
Карасев
88
Хубулов
13
Липартия
13
Липартия
88
Хубулов
88
Маркелов
91
Долгов
91
Долгов
88
Маркелов
Остались в запасе
Рубин
Анжи
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
98
Александр Будаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
98
Александр Будаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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