Диего Кавальери - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Кавальери
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Кавальери
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:2
|Челси (Лондон)
|25.04.2010
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|19.04.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Вест Хэм (Лондон)
|11.04.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|04.04.2010
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.03.2010
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|15.03.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|Портсмут (Портсмут)
|08.03.2010
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|28.02.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|21.02.2010
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|10.02.2010
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|06.02.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|30.01.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|26.01.2010
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|20.01.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.12.2009
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|26.12.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|19.12.2009
|Был в запасе
|Портсмут (Портсмут)
|2:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|16.12.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|13.12.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.11.2009
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|09.11.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|25.10.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2009
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|6:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|12.09.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Бернли (Бернли)
|24.08.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|19.08.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|16.08.2009
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)