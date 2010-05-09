Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Диего Кавальери - статистика

Завершил карьеру
1 декабря 1982 (43)
#12 | Вратарь
191 см | 86 кг
Бразилия | Италия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливерпуль
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 0
09.05.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.05.2010
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0 : 4
25.04.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
3 : 0
19.04.2010
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
0 : 0
11.04.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
04.04.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
3 : 0
28.03.2010
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
21.03.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
21.03.2010
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4 : 1
15.03.2010
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
08.03.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2 : 1
28.02.2010
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
0 : 0
21.02.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
1 : 0
10.02.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
1 : 0
06.02.2010
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ливерпуль
2 : 0
30.01.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
26.01.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
2 : 0
20.01.2010
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
1 : 1
16.01.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 1
29.12.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
2 : 0
26.12.2009
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2 : 0
19.12.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2 : 1
16.12.2009
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ливерпуль
1 : 2
13.12.2009
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Блэкберн
0 : 0
05.12.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
0 : 2
29.11.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.11.2009
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
2 : 2
09.11.2009
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2009
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сандерленд
1 : 0
17.10.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
2 : 0
04.10.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
6 : 1
26.09.2009
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 3
19.09.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
4 : 0
12.09.2009
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 3
24.08.2009
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
4 : 0
19.08.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
2 : 1
16.08.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+