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    Диего Кавальери - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Диего
    Фамилия Кавальери
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 191
    Вес 86
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    02.05.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:2 Челси (Лондон)
    25.04.2010 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    19.04.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Вест Хэм (Лондон)
    11.04.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    04.04.2010 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    28.03.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Сандерленд (Сандерленд)
    21.03.2010 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    15.03.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 Портсмут (Портсмут)
    08.03.2010 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    28.02.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    21.02.2010 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    10.02.2010 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    06.02.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    30.01.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Болтон (Болтон)
    26.01.2010 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    20.01.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    16.01.2010 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29.12.2009 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    26.12.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    19.12.2009 Был в запасе Портсмут (Портсмут) 2:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    16.12.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    13.12.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Арсенал (Лондон)
    05.12.2009 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29.11.2009 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.11.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    09.11.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    25.10.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    17.10.2009 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.10.2009 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    26.09.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 6:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.09.2009 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    12.09.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Бернли (Бернли)
    24.08.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    19.08.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    16.08.2009 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
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