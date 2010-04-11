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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 11 апреля 2010
Ливерпуль
11.04.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Дафф
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
Д. Грининг
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
К. Дикгакой
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Б. Замора
Замена
Д. Кейт
️️️️
А. Аквилани
Желтая карточка
Д. Каррагер
17'
Желтая карточка
Д. Грининг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
20
Альберто Аквилани
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ОП
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Джонатан Грининг
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
7
Давид Дежен
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-3-2
25
Рейна
22
Аггер
23
Каррагер
16
Кириакос
8
Джонсон
14
Маскерано
11
Родригес
8
Джеррард
20
Аквилани
8
Бабел
89
Н'Гог
4-1-3-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
13
Мерфи
14
Грининг
20
Этуху
16
Дафф
15
Невланд
25
Замора
8
Бабел
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Бабел
20
Аквилани
7
Кейт
7
Кейт
20
Аквилани
89
Н'Гог
22
Пачеко
22
Пачеко
89
Н'Гог
13
Мерфи
15
Дикгакой
15
Дикгакой
13
Мерфи
14
Грининг
8
Риисе
8
Риисе
14
Грининг
25
Замора
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
25
Замора
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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