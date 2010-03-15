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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Портсмут
Ливерпуль - Портсмут: обзор матча 15 марта 2010
Ливерпуль
15.03.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Портсмут
26'
Ф. Торрес
28'
Р. Бабел
33'
А. Аквилани
77'
Ф. Торрес
88'
Н. Бельхадж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Портсмут
ГОЛ! 4:1!
Н. Бельхадж
Пас отдал
Ф. Пикьонн
Замена
Д. Вебер
️️️️
Д. О'Хара
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
А. Мокоена
Желтая карточка
А. Диндан
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Х. Хрейдарссон
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
С. Джеррард
Замена
М. Келли
️️️️
Г. Джонсон
Замена
А. Мокоена
️️️️
П. Буба Диоп
ГОЛ! 3:0!
А. Аквилани
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
39
Надир Бельхадж
ЛП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
17
Майкл Браун
(К)
ЦП
23
Джейми О'Хара
АП
0
Аруна Диндан
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Портсмут
31
Лиам О'Брайн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
2
Инсуа
22
Аггер
23
Каррагер
8
Джонсон
8
Бабел
20
Аквилани
14
Маскерано
11
Родригес
8
Джеррард
9
Торрес
4-4-1-1
12
Эшдаун
16
Финнан
3
Роша
36
Уилсон
6
Хрейдарссон
0
Диндан
16
Диоп
17
Браун
39
Бельхадж
23
О'Хара
10
Пикьонн
8
Джонсон
16
Келли
16
Келли
8
Джонсон
8
Джеррард
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Джеррард
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
16
Диоп
4
Мокоена
4
Мокоена
16
Диоп
6
Хрейдарссон
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
6
Хрейдарссон
23
О'Хара
19
Вебер
19
Вебер
23
О'Хара
Остались в запасе
Ливерпуль
Портсмут
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
31
Лиам О'Брайн
ВР
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Остались в запасе
31
Лиам О'Брайн
ВР
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Ливерпуль - Портсмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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