Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 06 февраля 2010
Ливерпуль
06.02.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
55'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
+5
Вторая желтая
С. Пиенаар
Замена
М. Шкртел
️️️️
Д. Кейт
+5
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
М. Родригес
+3
Желтая карточка
В. Аничебе
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Осман
Замена
В. Аничебе
️️️️
Л. Саа
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Н'Гог
Желтая карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Пас отдал
С. Джеррард
Замена
М. Артета
️️️️
М. Феллайни
Травма
М. Феллайни
Красная карточка
С. Кириакос
Желтая карточка
Д. Каррагер
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Д. Кейт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
21
Леон Осман
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
10
Лэндон Донован
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ОП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
2
Инсуа
22
Аггер
16
Кириакос
23
Каррагер
11
Родригес
6
Лейва
14
Маскерано
7
Кейт
8
Джеррард
89
Н'Гог
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
10
Донован
21
Осман
25
Феллайни
20
Пиенаар
17
Кэхилл
28
Саа
11
Родригес
6
Аурелио
6
Аурелио
11
Родригес
7
Кейт
37
Шкртел
37
Шкртел
7
Кейт
89
Н'Гог
8
Бабел
8
Бабел
89
Н'Гог
25
Феллайни
8
Артета
8
Артета
25
Феллайни
21
Осман
24
Айегбени
24
Айегбени
21
Осман
28
Саа
28
Аничебе
28
Аничебе
28
Саа
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
12
Диего Кавальери
ВР
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Карло Нэш
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Эвертон
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+