Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 29 ноября 2009
Эвертон
29.11.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
12'
Д. Йобо (АГ)
80'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Замена
️️️️
Д. Йобо
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 0:2!
Д. Кейт
Замена
А. Риера
️️️️
Ф. Аурелио
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Л. Саа
️️️️
Жо
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Йобо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
(К)
ЦП
5
Джон Хейтинга
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
20
Стивен Пиенаар
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Фабио Аурелио
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
2
Йобо
25
Дистен
2
Хибберт
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
5
Хейтинга
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Жо
4-4-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
22
Аггер
2
Инсуа
7
Кейт
6
Лейва
14
Маскерано
6
Аурелио
8
Джеррард
89
Н'Гог
21
Жо
28
Саа
28
Саа
21
Жо
17
Кэхилл
24
Айегбени
24
Айегбени
17
Кэхилл
6
Аурелио
77
Риера
77
Риера
6
Аурелио
89
Н'Гог
51
Бенаюн
51
Бенаюн
89
Н'Гог
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
Новости команд
Все
Эвертон
Ливерпуль
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+