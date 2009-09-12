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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 12 сентября 2009
Ливерпуль
12.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Бернли
27'
Й. Бенаюн
41'
Д. Кейт
61'
Й. Бенаюн
82'
Й. Бенаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
ГОЛ! 4:0!
Й. Бенаюн
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
Г. Александер
Замена
А. Воронин
️️️️
Д. Кейт
Замена
Д. Наджент
️️️️
М. Патерсон
Замена
Д. Дежен
️️️️
Г. Джонсон
ГОЛ! 3:0!
Й. Бенаюн
Замена
К. Иглс
️️️️
Р. Блэйк
Желтая карточка
С. Джордан
ГОЛ! 2:0!
Д. Кейт
ГОЛ! 1:0!
Й. Бенаюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
32
Фернандо Герреро
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-5-1
25
Рейна
37
Шкртел
23
Каррагер
2
Инсуа
8
Джонсон
77
Риера
51
Бенаюн
8
Джеррард
6
Лейва
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
1
Йенсен
3
Бикей
4
Мирс
5
Карлайл
25
Джордан
15
Эллиотт
26
Маккэн
2
Александер
17
Блэйк
10
Патерсон
26
Флетчер
8
Джонсон
7
Дежен
7
Дежен
8
Джонсон
7
Кейт
0
Воронин
0
Воронин
7
Кейт
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
2
Александер
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
2
Александер
17
Блэйк
33
Иглс
33
Иглс
17
Блэйк
10
Патерсон
35
Наджент
35
Наджент
10
Патерсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
32
Фернандо Герреро
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Остались в запасе
32
Фернандо Герреро
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
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