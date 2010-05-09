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Халл Сити - Ливерпуль
Халл Сити - Ливерпуль: обзор матча 09 мая 2010
Халл Сити
09.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ливерпуль
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Р. Бабел
Замена
К. Фэган
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Замена
Джеованни
️️️️
К. Килбейн
Замена
Д. Пачеко
️️️️
А. Аквилани
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
У. Эткинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
12
Уилл Эткинсон
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
13
Марк Каллен
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Иан Доуи
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-3-2
12
Дьюк
20
Килбейн
22
Муйоколо
4
Гарднер
3
Доусон
12
Эткинсон
0
Боатенг
3
Менди
19
Веннегор оф Хесселинк
13
Каллен
4-4-2
25
Рейна
23
Каррагер
22
Аггер
14
Маскерано
16
Кириакос
7
Кейт
20
Аквилани
6
Лейва
8
Джеррард
8
Бабел
25
Эль-Жар
20
Килбейн
10
Джеованни
10
Джеованни
20
Килбейн
19
Веннегор оф Хесселинк
39
Фэган
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
8
Бабел
14
Робинсон
14
Робинсон
8
Бабел
20
Аквилани
22
Пачеко
22
Пачеко
20
Аквилани
25
Эль-Жар
89
Н'Гог
89
Н'Гог
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Халл Сити
Ливерпуль
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Иан Доуи
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Иан Доуи
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Халл Сити - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
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