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    Иан Доуи

    Тренер
    Имя Иан
    Фамилия Доуи
    Гражданство Северная Ирландия
    Дата рождения 9 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Халл Сити 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.05.2010 Уиган Атлетик 2 : 2 Халл Сити
    09.05.2010 Халл Сити 0 : 0 Ливерпуль
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