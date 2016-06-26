Доуи: «Новые Березуцкие – то, что нужно России в ближайшем будущем»

Бывший главный тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Иан Доуи поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2016. Напомним, национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В одно очко.

– Кстати, я очень удивлен тем, как сыграла на турнире Россия! Я ведь большой поклонник тренера Слуцкого!

– И как давно?

– С тех пор, как начал следить за ним в ЦСКА. И, конечно, ожидал большего здесь от вашей команды. Думал, место второе занять точно получится, а на Уэльс как раз особо не рассчитывал. Но иногда так бывает, что нужно просто подождать. У вас ведь наверняка бегает где-то уйма талантов, которых мы увидим на чемпионате мира через два года, где Россия точно сыграет. Мне кажется, ваша команда дома будет… Как бы это сказать… Более свободна в выборе.

– Хоть кто-то понравился вам у сборной России?

– Мне всегда нравился Березуцкий, который забил. Он понравился и сейчас. Его профессионализм и футбол, который он показывает, наверное, и олицетворяет то, что Россия ждет от своей команды. И новые Березуцкие – то, что вашей стране нужно в ближайшем будущем.

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