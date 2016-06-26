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  • Доуи: «Новые Березуцкие – то, что нужно России в ближайшем будущем»

Доуи: «Новые Березуцкие – то, что нужно России в ближайшем будущем»

26 июня 2016, 09:28
8

Бывший главный тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Иан Доуи поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2016. Напомним, национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В одно очко.

– Кстати, я очень удивлен тем, как сыграла на турнире Россия! Я ведь большой поклонник тренера Слуцкого!

– И как давно?

– С тех пор, как начал следить за ним в ЦСКА. И, конечно, ожидал большего здесь от вашей команды. Думал, место второе занять точно получится, а на Уэльс как раз особо не рассчитывал. Но иногда так бывает, что нужно просто подождать. У вас ведь наверняка бегает где-то уйма талантов, которых мы увидим на чемпионате мира через два года, где Россия точно сыграет. Мне кажется, ваша команда дома будет… Как бы это сказать… Более свободна в выборе.

– Хоть кто-то понравился вам у сборной России?

– Мне всегда нравился Березуцкий, который забил. Он понравился и сейчас. Его профессионализм и футбол, который он показывает, наверное, и олицетворяет то, что Россия ждет от своей команды. И новые Березуцкие – то, что вашей стране нужно в ближайшем будущем.

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Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат Европы Россия Доуи Иан
Комментарии (8)
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ufos73
1466924903
Кальяна обкурился? ))))
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Ibroahim
1466925416
нам этих хватило ))))
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Red-White Sakhalin
1466925494
Только не Березы, хватит нам деревьев, давай те ка уже растить футбольных талантов..
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Zeff
1466926906
Только не 2-х долбаков, вроде этих.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466927254
Если он про защиту, то нужны Букины, и не два, а четыре. Чтоб не гнулись, не ломались, а "кусали" и в "дом" не пускали.
Ответить
diadushka
1466937835
"Деревянные, но жутко везучие" - вот что он имел в виду сравнивая с Березуцким!
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Serjoga
1466954678
Нужны просто ребята, с "горящими" глазами, азартом и желанием играть за Россию, а не за деньги!
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Zeff
1466965728
ЦСКА надо расформировать. Гинера и Слуцкого изолировать от футбола.
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