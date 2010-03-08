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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Ливерпуль
Уиган Атлетик - Ливерпуль: обзор матча 08 марта 2010
Уиган Атлетик
08.03.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
35'
У. Родальега
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ливерпуль
Замена
Д. Скотланд
️️️️
У. Родальега
Травма
У. Родальега
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Кейт
Замена
Х. Томас
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
А. Аквилани
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Морено
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
Т. Брамбл
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Пас отдал
Э. Бойс
Желтая карточка
С. Кириакос
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Э. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
19
Титус Брамбл
(К)
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
23
Уго Родальега
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
20
Пауль Шарнер
АП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
АП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-1-1
43
Киркленд
3
Фигероа
5
Колдуэлл
19
Брамбл
17
Бойс
23
Родальега
16
МакКарти
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
20
Шарнер
9
Морено
4-4-1-1
25
Рейна
14
Маскерано
23
Каррагер
16
Кириакос
2
Инсуа
11
Родригес
8
Джеррард
6
Лейва
51
Бенаюн
7
Кейт
9
Торрес
17
Диаме
6
Томас
6
Томас
17
Диаме
9
Морено
11
Мозес
11
Мозес
9
Морено
23
Родальега
9
Скотланд
9
Скотланд
23
Родальега
6
Лейва
8
Джонсон
8
Джонсон
6
Лейва
51
Бенаюн
20
Аквилани
20
Аквилани
51
Бенаюн
7
Кейт
8
Бабел
8
Бабел
7
Кейт
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ливерпуль
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Уиган Атлетик - Ливерпуль
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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