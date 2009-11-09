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Ливерпуль - Бирмингем Сити
Ливерпуль - Бирмингем Сити: обзор матча 09 ноября 2009
Ливерпуль
09.11.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
12'
Г. Джонсон
72'
С. Джеррард (П)
25'
К. Бенитес
45+2'
К. Джером
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бирмингем Сити
Замена
Г. МакШеффри
️️️️
К. Бенитес
Замена
А. Аквилани
️️️️
Л. Лейва
Замена
Р. Бабел
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Н'Гог
Желтая карточка
Л. Карсли
Замена
Г. Виньяль
️️️️
Д. МакФадден
Желтая карточка
Д. МакФадден
+2
ГОЛ! 1:2!
К. Джером
Замена
С. Джеррард
️️️️
А. Риера
Травма
А. Риера
ГОЛ! 1:1!
К. Бенитес
Пас отдал
С. Данн
16'
Замена
Л. Карсли
️️️️
Т. Тайнио
ГОЛ! 1:0!
Г. Джонсон
Пас отдал
А. Риера
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
АП
51
Йосси Бенаюн
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЛП
10
Теему Тайнио
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
35
Кэмерон Джером
АП
7
Себастьян Ларссон
ПП
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
26
Ли Карсли
ПП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
2
Инсуа
37
Шкртел
22
Аггер
8
Джонсон
77
Риера
14
Маскерано
6
Лейва
51
Бенаюн
89
Н'Гог
7
Кейт
4-4-1-1
1
Харт
2
Карр
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
7
Ларссон
10
Тайнио
8
Бойер
24
МакФадден
35
Джером
15
Бенитес
77
Риера
8
Джеррард
8
Джеррард
77
Риера
6
Лейва
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Лейва
51
Бенаюн
8
Бабел
8
Бабел
51
Бенаюн
24
МакФадден
27
Виньяль
27
Виньяль
24
МакФадден
15
Бенитес
28
МакШеффри
28
МакШеффри
15
Бенитес
10
Тайнио
26
Карсли
26
Карсли
10
Тайнио
Остались в запасе
Ливерпуль
Бирмингем Сити
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Остались в запасе
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая)
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