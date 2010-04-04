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Бирмингем Сити - Ливерпуль
Бирмингем Сити - Ливерпуль: обзор матча 04 апреля 2010
Бирмингем Сити
04.04.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
55'
Л. Риджуэлл
48'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ливерпуль
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Кейт
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. МакФадден
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Р. Бабел
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:1!
Л. Риджуэлл
Желтая карточка
К. Фахи
ГОЛ! 0:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Г. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ОП
8
Ли Бойер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПП
7
Дирк Кейт
ЛФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
24
Риджуэлл
28
Джонсон
24
Данн
2
Карр
16
Фергюсон
18
Фахи
8
Бойер
8
Гарднер
24
МакФадден
35
Джером
4-1-3-2
25
Рейна
8
Джонсон
16
Кириакос
23
Каррагер
2
Инсуа
6
Лейва
51
Бенаюн
8
Джеррард
11
Родригес
9
Торрес
7
Кейт
24
МакФадден
9
Филлипс
9
Филлипс
24
МакФадден
7
Кейт
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Кейт
51
Бенаюн
8
Бабел
8
Бабел
51
Бенаюн
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ливерпуль
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бирмингем Сити - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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