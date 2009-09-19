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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 19 сентября 2009
Вест Хэм
19.09.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
29'
А. Диаманти (П)
45'
К. Коул
21'
Ф. Торрес
41'
Д. Кейт
75'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
Желтая карточка
К. Коул
+2
+1
Замена
А. Риера
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ! 2:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Бабел
Замена
К. Дайер
️️️️
А. Диаманти
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 2:2!
К. Коул
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 1:2!
Д. Кейт
Пас отдал
С. Джеррард
Желтая карточка
Ж. Фобер
Желтая карточка
С. Паркер
Желтая карточка
Д. Каррагер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Диаманти
Замена
Р. Ковач
️️️️
В. Бехрами
Замена
Д. Гэббидон
️️️️
М. Апсон
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
20
Завон Хайнс
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
28
Джош Пейн
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
6
Илунга
5
Томкинс
4
Апсон
36
Фобер
16
Нобл
85
Бехрами
8
Паркер
23
Диаманти
24
Коул
20
Хайнс
3-2-4-1
25
Рейна
37
Шкртел
2
Инсуа
14
Маскерано
8
Джонсон
23
Каррагер
7
Кейт
6
Лейва
8
Джеррард
51
Бенаюн
9
Торрес
4
Апсон
39
Гэббидон
39
Гэббидон
4
Апсон
23
Диаманти
18
Дайер
18
Дайер
23
Диаманти
85
Бехрами
15
Ковач
15
Ковач
85
Бехрами
51
Бенаюн
6
Аурелио
6
Аурелио
51
Бенаюн
9
Торрес
77
Риера
77
Риера
9
Торрес
7
Кейт
8
Бабел
8
Бабел
7
Кейт
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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