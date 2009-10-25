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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 октября 2009
Ливерпуль
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
67'
Ф. Торрес
90+5'
Д. Н'Гог
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Гог
Пас отдал
Л. Лейва
+5
Вторая желтая
Х. Маскерано
+4
Замена
М. Шкртел
️️️️
Й. Бенаюн
+2
Вторая желтая
Н. Видич
Желтая карточка
Д. Каррагер
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Нани
️️️️
П. Скоулз
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Д. Бербатов
18'
Желтая карточка
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Фабио Аурелио
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
51
Йосси Бенаюн
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
2
Инсуа
23
Каррагер
22
Аггер
8
Джонсон
14
Маскерано
6
Лейва
6
Аурелио
51
Бенаюн
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
25
Валенсия
22
Скоулз
16
Кэррик
11
Гиггз
10
Бербатов
32
Руни
51
Бенаюн
37
Шкртел
37
Шкртел
51
Бенаюн
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
22
Скоулз
17
Нани
17
Нани
22
Скоулз
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
12
Диего Кавальери
ВР
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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