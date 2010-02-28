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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Блэкберн
Ливерпуль - Блэкберн: обзор матча 28 февраля 2010
Ливерпуль
28.02.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
20'
С. Джеррард
44'
Ф. Торрес
41'
К. Эндрюс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Блэкберн
Желтая карточка
Л. Лейва
+2
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Р. Бабел
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Э. Диуф
Замена
Д. Робертс
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
В. Грелла
️️️️
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Н. Калинич
Замена
П. Шимбонда
️️️️
М. Ольссон
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Эндрюс
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Ф. Аурелио
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Й. Бенаюн
20'
17'
Желтая карточка
М. Сальгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЛП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
6
Аурелио
22
Аггер
23
Каррагер
14
Маскерано
51
Бенаюн
8
Джеррард
6
Лейва
11
Родригес
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
17
Робинсон
2
Сальгадо
28
Живе
4
Самба
13
Ольссон
21
Диуф
8
Педерсен
42
Эндрюс
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
9
Калинич
6
Аурелио
2
Инсуа
2
Инсуа
6
Аурелио
51
Бенаюн
8
Бабел
8
Бабел
51
Бенаюн
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
13
Ольссон
39
Шимбонда
39
Шимбонда
13
Ольссон
15
Н'Зонзи
11
Грелла
11
Грелла
15
Н'Зонзи
30
Хойлетт
33
Робертс
33
Робертс
30
Хойлетт
Остались в запасе
Ливерпуль
Блэкберн
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
12
Джейсон Браун
ВР
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ливерпуль - Блэкберн
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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