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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 28 марта 2010
Ливерпуль
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
3'
Ф. Торрес
31'
Г. Джонсон
59'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
С. Джеррард
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Д. Бент
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Г. Джонсон
Замена
К. Джонс
️️️️
С. Мальбранк
Замена
П. Да Силва
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ! 2:0!
Г. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Лорик Цана
(К)
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Стид Мальбранк
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
3
Майкл Лидл
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-1-3-2
25
Рейна
2
Инсуа
23
Каррагер
22
Аггер
8
Джонсон
14
Маскерано
8
Бабел
8
Джеррард
11
Родригес
9
Торрес
7
Кейт
4-4-2
1
Гордон
27
Бардсли
6
Тернер
27
Цана
35
Фердинанд
22
Кэмпбелл
6
Каттермол
14
Хендерсон
15
Ричардсон
10
Мальбранк
10
Бент
7
Кейт
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Кейт
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
8
Джеррард
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
8
Джеррард
6
Каттермол
4
Да Силва
4
Да Силва
6
Каттермол
10
Мальбранк
9
Джонс
9
Джонс
10
Мальбранк
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
3
Майкл Лидл
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
Остались в запасе
3
Майкл Лидл
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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