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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 29 декабря 2009
Астон Вилла
29.12.2009, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+3'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
+4
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Й. Бенаюн
+3
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Замена
М. Шкртел
️️️️
Г. Джонсон
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Даунинг
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Аквилани
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Н. Рео-Кокер
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Р. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
3
Уорнок
3
Куэльяр
22
Данн
36
Янг
19
Даунинг
19
Петров
20
Милнер
6
Рео-Кокер
11
Карью
11
Агбонлахор
4-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
22
Аггер
2
Инсуа
20
Аквилани
6
Лейва
7
Кейт
8
Джеррард
51
Бенаюн
9
Торрес
19
Даунинг
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
19
Даунинг
6
Рео-Кокер
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
6
Рео-Кокер
51
Бенаюн
6
Аурелио
6
Аурелио
51
Бенаюн
8
Джонсон
37
Шкртел
37
Шкртел
8
Джонсон
20
Аквилани
8
Бабел
8
Бабел
20
Аквилани
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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