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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Ливерпуль
Блэкберн - Ливерпуль: обзор матча 05 декабря 2009
Блэкберн
05.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ливерпуль
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Н. Калинич
️️️️
Б. МакКарти
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
Э. Диуф
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
А. Риера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-3
17
Робинсон
39
Шимбонда
4
Самба
17
Нельсен
28
Живе
15
Н'Зонзи
11
Грелла
7
Эмертон
21
Диуф
9
Ди Санто
0
МакКарти
3-2-5
25
Рейна
23
Каррагер
22
Аггер
2
Инсуа
8
Джонсон
14
Маскерано
7
Кейт
51
Бенаюн
8
Джеррард
6
Лейва
77
Риера
9
Ди Санто
42
Эндрюс
42
Эндрюс
9
Ди Санто
21
Диуф
30
Хойлетт
30
Хойлетт
21
Диуф
0
МакКарти
9
Калинич
9
Калинич
0
МакКарти
77
Риера
89
Н'Гог
89
Н'Гог
77
Риера
51
Бенаюн
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
51
Бенаюн
Остались в запасе
Блэкберн
Ливерпуль
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Блэкберн - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Ивуд Парк
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