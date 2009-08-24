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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 24 августа 2009
Ливерпуль
24.08.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
74'
Ф. Торрес
34'
Л. Лейва (АГ)
45'
К. Дэйвис
77'
Э. Янг (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Э. Хески
️️️️
Э. Янг
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Р. Бабел
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Янг
ГОЛ! 1:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Воронин
Замена
А. Воронин
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
Желтая карточка
П. Рейна
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Дэйвис
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Лейва
Желтая карточка
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
0
Андрей Воронин
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-4-1
25
Рейна
14
Маскерано
37
Шкртел
2
Инсуа
23
Каррагер
8
Джонсон
51
Бенаюн
8
Джеррард
6
Лейва
7
Кейт
9
Торрес
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
33
Дэйвис
3
Куэльяр
41
Бейе
3
Шори
6
Рео-Кокер
19
Петров
20
Милнер
14
Сидуэлл
11
Агбонлахор
6
Лейва
0
Воронин
0
Воронин
6
Лейва
51
Бенаюн
8
Бабел
8
Бабел
51
Бенаюн
15
Янг
19
Хески
19
Хески
15
Янг
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Брэд Гьюзан
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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