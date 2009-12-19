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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Ливерпуль
Портсмут - Ливерпуль: обзор матча 19 декабря 2009
Портсмут
19.12.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
33'
Н. Бельхадж
82'
Ф. Пикьонн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Ливерпуль
Замена
Н. Кану
️️️️
Ф. Пикьонн
+2
Замена
Х. Маллинс
️️️️
К. Боатенг
Замена
Д. Спиринг
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
Ф. Пикьонн
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пикьонн
Пас отдал
К. Боатенг
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Э. Инсуа
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Л. Лейва
Красная карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Х. Йебда
ГОЛ! 1:0!
Н. Бельхадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
39
Надир Бельхадж
ЛП
17
Майкл Браун
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Хассан Йебда
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
0
Аруна Диндан
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-3-1-1
31
Бегович
6
Хрейдарссон
26
Бен-Хаим
4
Кабуль
16
Финнан
39
Бельхадж
17
Браун
8
Йебда
27
Боатенг
10
Пикьонн
4-3-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
2
Инсуа
7
Кейт
14
Маскерано
6
Лейва
8
Джеррард
9
Торрес
27
Боатенг
8
Маллинс
8
Маллинс
27
Боатенг
10
Пикьонн
27
Кану
27
Кану
10
Пикьонн
2
Инсуа
6
Аурелио
6
Аурелио
2
Инсуа
Доссена
51
Бенаюн
51
Бенаюн
Доссена
6
Лейва
8
Спиринг
8
Спиринг
6
Лейва
Остались в запасе
Портсмут
Ливерпуль
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Портсмут - Ливерпуль
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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