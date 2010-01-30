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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Болтон
Ливерпуль - Болтон: обзор матча 30 января 2010
Ливерпуль
30.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
36'
Д. Кейт
70'
К. Дэйвис (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Болтон
Желтая карточка
З. Найт
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Ф. Муамба
Замена
М. Родригес
️️️️
А. Риера
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Дэйвис
Замена
В. Вайсс
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Л. Лейва
️️️️
А. Аквилани
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Т. Коэн
Желтая карточка
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Пас отдал
А. Аквилани
Желтая карточка
Х. Маскерано
12'
Желтая карточка
М. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
2
Инсуа
16
Кириакос
37
Шкртел
23
Каррагер
77
Риера
14
Маскерано
20
Аквилани
7
Кейт
8
Джеррард
89
Н'Гог
4-5-1
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
39
Найт
18
Риккеттс
72
Ли Чхун-Ен
21
Коэн
16
Дэйвис
21
Муамба
31
Тэйлор
24
Дэйвис
20
Аквилани
6
Лейва
6
Лейва
20
Аквилани
77
Риера
11
Родригес
11
Родригес
77
Риера
89
Н'Гог
8
Бабел
8
Бабел
89
Н'Гог
21
Коэн
16
Гарднер
16
Гарднер
21
Коэн
31
Тэйлор
7
Вайсс
7
Вайсс
31
Тэйлор
21
Муамба
11
Элмандер
11
Элмандер
21
Муамба
Остались в запасе
Ливерпуль
Болтон
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Болтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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