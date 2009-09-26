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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Халл Сити
Ливерпуль - Халл Сити: обзор матча 26 сентября 2009
Ливерпуль
26.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
6 : 1
Завершен
Халл Сити
11'
Ф. Торрес
28'
Ф. Торрес
48'
Ф. Торрес
62'
С. Джеррард
88'
Р. Бабел
90+1'
А. Риера
15'
Джеованни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Халл Сити
ГОЛ! 6:1!
А. Риера
+1
ГОЛ! 5:1!
Р. Бабел
Желтая карточка
Д. Марни
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Джеованни
Замена
А. Воронин
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Джеррард
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Марни
️️️️
К. Килбейн
Замена
Д. Кузен
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Желтая карточка
П. МакШейн
ГОЛ! 4:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
С. Хант
ГОЛ! 3:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Й. Бенаюн
+1
Желтая карточка
К. Килбейн
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
15'
ГОЛ! 1:1!
Джеованни
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Э. Инсуа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛАЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПАЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛАЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПАЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
20
Кевин Килбейн
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
2-2-4-2
25
Рейна
37
Шкртел
23
Каррагер
2
Инсуа
8
Джонсон
77
Риера
8
Джеррард
6
Лейва
51
Бенаюн
7
Кейт
9
Торрес
2-2-4-1-1
13
Майхилл
6
Купер
31
Сонко
5
МакШейн
3
Доусон
10
Гилас
0
Боатенг
20
Килбейн
12
Хант
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
8
Джеррард
14
Маскерано
14
Маскерано
8
Джеррард
9
Торрес
8
Бабел
8
Бабел
9
Торрес
51
Бенаюн
0
Воронин
0
Воронин
51
Бенаюн
20
Килбейн
25
Марни
25
Марни
20
Килбейн
10
Джеованни
17
Алтидор
17
Алтидор
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
8
Кузен
8
Кузен
19
Веннегор оф Хесселинк
Остались в запасе
Ливерпуль
Халл Сити
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Тони Уорнер
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Ливерпуль - Халл Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:25 (в записи)
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