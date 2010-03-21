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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 21 марта 2010
Манчестер Юнайтед
21.03.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
13'
У. Руни
61'
П. Джи Сун
6'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
П. Скоулз
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Л. Лейва
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 2:1!
П. Джи Сун
Пас отдал
Д. Флетчер
Желтая карточка
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
13'
Пенальти не реализован!
У. Руни
13'
12'
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
33
Пак Джи Сун
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Ливерпуль
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-3-2-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
0
Невилл
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
17
Нани
25
Валенсия
32
Руни
3-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
2
Инсуа
6
Лейва
14
Маскерано
7
Кейт
8
Джеррард
11
Родригес
9
Торрес
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
6
Лейва
51
Бенаюн
51
Бенаюн
6
Лейва
7
Кейт
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Кейт
11
Родригес
8
Бабел
8
Бабел
11
Родригес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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