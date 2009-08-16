Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 16 августа 2009
Тоттенхэм
16.08.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
45'
Б. Ассу-Экотто
61'
С. Бассонг
57'
С. Джеррард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
+2
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Л. Модрич
Замена
А. Воронин
️️️️
Д. Кейт
Замена
Д. Айяла
️️️️
М. Шкртел
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Кин
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 2:1!
С. Бассонг
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Д. Каррагер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
Э. Гомес
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
А. Леннон
17'
Травма
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
26
Кинг
14
Чорлука
23
Хаддлстоун
10
Модрич
8
Паласиос
12
Леннон
7
Кин
9
Дефо
4-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
37
Шкртел
2
Инсуа
6
Лейва
14
Маскерано
7
Кейт
8
Джеррард
8
Бабел
9
Торрес
10
Модрич
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Модрич
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
7
Кин
15
Крауч
15
Крауч
7
Кин
37
Шкртел
4
Айяла
4
Айяла
37
Шкртел
8
Бабел
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Бабел
7
Кейт
0
Воронин
0
Воронин
7
Кейт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Ливерпуль
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+