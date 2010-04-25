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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 25 апреля 2010
Бернли
25.04.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
51'
С. Джеррард
58'
С. Джеррард
72'
М. Родригес
90+2'
Р. Бабел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ливерпуль
+2
ГОЛ! 0:4!
Р. Бабел
Пас отдал
Л. Лейва
Замена
Д. Пачеко
️️️️
С. Джеррард
Желтая карточка
М. Дафф
Замена
С. Томпсон
️️️️
Д. Наджент
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Аггер
ГОЛ! 0:3!
М. Родригес
Пас отдал
А. Аквилани
Замена
К. Иглс
️️️️
М. Патерсон
Замена
Р. Блэйк
️️️️
Г. Александер
ГОЛ! 0:2!
С. Джеррард
Пас отдал
А. Аквилани
ГОЛ! 0:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Й. Бенаюн
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Д. Кейт
Травма
Д. Кейт
Желтая карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
10
Мартин Патерсон
ЛП
2
Грэм Александер
(К)
ОП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
4
Джек Корк
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
3
Андре Бикей
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-1-3-2
1
Йенсен
13
Фокс
4
Дафф
28
Корт
4
Мирс
2
Александер
10
Патерсон
15
Эллиотт
4
Корк
35
Наджент
26
Флетчер
4-1-3-2
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
4
Айяла
22
Аггер
14
Маскерано
11
Родригес
8
Джеррард
20
Аквилани
7
Кейт
8
Бабел
35
Наджент
30
Томпсон
30
Томпсон
35
Наджент
2
Александер
17
Блэйк
17
Блэйк
2
Александер
10
Патерсон
33
Иглс
33
Иглс
10
Патерсон
7
Кейт
51
Бенаюн
51
Бенаюн
7
Кейт
22
Аггер
6
Лейва
6
Лейва
22
Аггер
8
Джеррард
22
Пачеко
22
Пачеко
8
Джеррард
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
31
Ники Уивер
ВР
3
Андре Бикей
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
3
Андре Бикей
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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