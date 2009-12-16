Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уиган Атлетик
Ливерпуль - Уиган Атлетик: обзор матча 16 декабря 2009
Ливерпуль
16.12.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
10'
Д. Н'Гог
80'
Ф. Торрес
90+2'
Ч. Н'Зогбиа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уиган Атлетик
+2
ГОЛ! 2:1!
Ч. Н'Зогбиа
Пас отдал
У. Родальега
Замена
Д. Кумас
️️️️
Ж. Гомес
Замена
А. Аквилани
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ф. Аурелио
Замена
Д. Скотланд
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Гог
Пас отдал
Ф. Аурелио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
6
Фабио Аурелио
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Пауль Шарнер
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Уиган Атлетик
28
Ричард Кингсон
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
2
Инсуа
37
Шкртел
22
Аггер
23
Каррагер
6
Аурелио
14
Маскерано
51
Бенаюн
8
Джеррард
7
Кейт
89
Н'Гог
4-4-2
43
Киркленд
25
Мелхиот
17
Бойс
19
Брамбл
3
Фигероа
20
Шарнер
17
Диаме
16
Гомес
6
Томас
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
51
Бенаюн
20
Аквилани
20
Аквилани
51
Бенаюн
6
Аурелио
6
Лейва
6
Лейва
6
Аурелио
89
Н'Гог
9
Торрес
9
Торрес
89
Н'Гог
16
Гомес
19
Кумас
19
Кумас
16
Гомес
17
Диаме
9
Скотланд
9
Скотланд
17
Диаме
Остались в запасе
Ливерпуль
Уиган Атлетик
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
28
Ричард Кингсон
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ливерпуль - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Уиган Атлетик
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+