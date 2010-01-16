Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 16 января 2010
Сток Сити
16.01.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
90'
Р. Хут
58'
С. Кириакос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
ГОЛ! 1:1!
Р. Хут
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
М. Родригес
️️️️
Д. Дежен
Желтая карточка
С. Диао
Замена
Р. Фуллер
️️️️
М. Сидибе
ГОЛ! 0:1!
С. Кириакос
Пас отдал
Ф. Аурелио
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
А. Файе
Травма
А. Файе
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Р. Делап
Травма
Р. Делап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ПЗ
6
Фабио Аурелио
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
25
Файе
6
Хут
26
Этерингтон
15
Диао
4
Уайтхэд
5
Делап
11
Сидибе
9
Шанли
4-4-2
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
16
Кириакос
2
Инсуа
7
Дежен
14
Маскерано
6
Лейва
6
Аурелио
7
Кейт
89
Н'Гог
25
Файе
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
25
Файе
5
Делап
11
Лоуренс
11
Лоуренс
5
Делап
11
Сидибе
19
Фуллер
19
Фуллер
11
Сидибе
89
Н'Гог
20
Аквилани
20
Аквилани
89
Н'Гог
7
Дежен
11
Родригес
11
Родригес
7
Дежен
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
Новости команд
Все
Сток Сити
Ливерпуль
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+