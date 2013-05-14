Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гэри Колдуэлл - статистика

Завершил карьеру
12 апреля 1982 (44)
#5 | Защитник
187 см | 84 кг
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
25
1
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
4 : 1
14.05.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
07.05.2013
Суонси
1' - 90'
53'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
2 : 3
04.05.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
27.04.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Хэм
2 : 0
20.04.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
1 : 0
17.04.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
07.04.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
30.03.2013
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
17.03.2013
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
02.03.2013
Ливерпуль
1' - 90'
32'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0 : 3
23.02.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4 : 1
09.02.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
02.02.2013
Саутгемптон
1' - 90'
25'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2 : 2
29.01.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
19.01.2013
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
1 : 1
12.01.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
01.01.2013
Манчестер Юнайтед
1' - 70'
61'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 3
29.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
26.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.12.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
3 : 0
03.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 46'
30'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ливерпуль
3 : 0
17.11.2012
Уиган Атлетик
1' - 69'
66'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
10.11.2012
Вест Бромвич
1' - 65'
43'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
03.11.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
27.10.2012
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Суонси
2 : 1
20.10.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
06.10.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
29.09.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
77'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
22.09.2012
Фулхэм
1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
15.09.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
01.09.2012
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Саутгемптон
0 : 2
25.08.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
19.08.2012
Челси
1' - 90'
11'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+